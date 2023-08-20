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Россия вывела в море подводный ракетоноситель, уровень угрозы высок, - Гуменюк

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Одесса, Воскресенье 20 августа 2023 08:51
Россия вывела в море подводный ракетоноситель, уровень угрозы высок, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Уровень угрозы ракетных ударов по Украине остается высоким. Россия держит подводный носитель крылатых ракет в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.,

Она отметила, что россияне вечером 19 августа вывели в Черное море подводный ракетоноситель. Он снаряжен четырьмя ракетами типа "Калибр".

По ее словам, такие маневры оккупанты направлены на истощение противовоздушной обороны Украины.

"Сейчас 9 кораблей в Черном море, среди них один ракетоноситель, подлодка. Один корабль прикрывает обстановку в Черном море. Ракетную опасность мы оцениваем как высокого уровня угрозы, поскольку пуск с подводной лодки затруднен для обнаружения системами ПВО. Это означает, что на сигналы воздушной тревоги нужно реагировать очень оперативно", - сказала спикер.

Удар по Чернигову

Вчера, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты ракетой "Искандер" ударили по центру города. В момент атаки там находилось много людей.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения. Пострадали 148 человек, среди них семеро погибших.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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