Росія вивела у море підводний ракетоносій, рівень загрози високий, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що росіяни ввечері 19 серпня вивели у Чорне море підводний ракетоносій. Він споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

За її словами, такі маневри окупанти спрямовані на виснаження протиповітряної оборони України.

"Зараз 9 кораблів у Чорному морі, серед них один ракетоносій, підводний човен. Один корабель прикриває обстановку у Чорному морі. Ракетну небезпеку ми оцінюємо як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнений для виявлення системами ППО. Це означає, що на сигнали повітряної тривоги треба реагувати дуже оперативно", - сказала речниця.

Удар по Чернігову

Вчора, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.