Россия вывела в Черное и Азовское моря носители крылатых ракет "Калибр"

В Черном и Азовском морях сегодня, 22 июня, Россия держит 10 кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Так, в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", без ракет.
В Азовском море 9 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.
В Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.
За сутки, в интересах рф, проход Керченским проливом осуществили:
Военные также добавили, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
Напомним, по данным Института изучения войны, в Донецкой области агрессор может развивать наступление на Часов Яр с юга.
По данным издания The Washington Post, США установили ограничения на обстрелы ВСУ территории РФ из американского оружия.
Прошлой ночью россияне масштабно обстреляли Украину дронами и крылатыми ракетами Х-101, Х-555 и "Калибр". О последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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