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Россия вывела в Черное восемь кораблей: есть носитель "Калибров"

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Четверг 24 ноября 2022 16:15
Россия вывела в Черное восемь кораблей: есть носитель "Калибров" Фото: Россия держит флот наготове (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорцив

Украинские военно-морские силы зафиксировали носителя крылатых ракет "Калибр" на боевом дежурстве армии РФ в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

Оккупанты продолжают угрожать территории Украины из морской акватории. Российская армия вывела в Черное и Азовское моря 10 кораблей.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты", – говорится в сообщении.

Кроме того, флот РФ активен и по другим направлениям:

  • 2 корабля на боевом дежурстве контролируют морские коммуникации в Азовском море;
  • 10 вражеских кораблей, в том числе 5 носителей "Калибров" с общим залпом 76 ракет, находятся в Средиземном море.

ВСУ также зафиксировали за сутки проход свыше двух десятков судов в интересах России Керчь-Еникальским проливом. РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Россия вывела в Черное восемь кораблей: есть носитель &quot;Калибров&quot;

К слову, ранее британская разведка обнародовала актуальную карту боевых действий в Украине.

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