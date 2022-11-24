Росія вивела в Чорне вісім кораблів: є носій "Калібрів"
Українські військово-морські сили зафіксували носія крилатих ракет "Калібр" на бойовому чергуванні армії РФ у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ВМС Збройних сил України у Facebook.
Окупанти продовжують загрожувати території України з морської акваторії. Російська армія вивела в Чорне та Азовське моря 10 кораблів.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, флот РФ активний і на інших напрямках:
- 2 кораблі на бойовому чергуванні контролюють морські комунікації в Азовському морі;
- 10 ворожих кораблів, зокрема 5 носіїв "Калібрів" із загальним залпом 76 ракет, перебувають у Середземному морі.
ЗСУ також зафіксували за добу прохід понад двох десятків суден в інтересах Росії Керч-Єнікальською протокою. РФ надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
До слова, раніше британська розвідка опублікувала актуальну мапу бойових дій в Україні.
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