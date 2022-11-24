Британия показала актуальную карту боев в Украине: какие изменения

Российские войска по состоянию на 24 ноября продолжают атаковать позиции ВСУ на восточном фронте. Оккупанты пытаются прорваться на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.