Угроза остается. РФ накапливает ракетоносители в Черном море и ведет разведку, - Гуменюк

Украинские военные фиксируют, что Россия готовится к массовой атаке. Враг накапливает носители ракет в Черном море и ведет воздушную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Уровень угрозы (ракетных ударов, - ред.) остается высоким, враг выискивает новую тактику. Это очевидно. Мы наблюдаем тщательно за этим процессом, мы видим, что они оставляют за собой право выискивать нашу противовоздушную оборону. Они используют дроны в качестве разведки. Также пытаются использовать любые другие способы, как пули", - отметила Гуменюк.

Она также добавила, что россияне вывели в Черное море носители с "Калибрами", а также активизировали авиацию. Это может также свидетельствовать о подготовке к удару.

"Сейчас мы видим накопление корабельной группировки в Черном море, в том числе это 13 единиц на данном этапе и 2 подводных ракетоносителя с 8 "Калибрами" наготове. Далее отслеживаем активность тактической авиации", - добавила спикер.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Россия с пятницы готова к ракетному удару, однако откладывает его из-за противодействия украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.