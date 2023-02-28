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Россияне технически готовы к удару с пятницы, но переносят его, - Ким

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Николаев, Вторник 28 февраля 2023 10:06
Россияне технически готовы к удару с пятницы, но переносят его, - Ким Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия технически с пятницы готова нанести ракетный удар по Украине. Однако враг по разным причинам переносит его.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, Россия переносит массированные атаки из-за действий украинских военных, в том числе разведчиков. Однако оккупанты готовятся к обстрелам, ведут воздушную разведку, меняют тактику, чтобы запутать украинских защитников.

"Они технически готовы с пятницы для нанесения очередного ракетного удара. К счастью, его переносят из-за противодействия наших Вооруженных сил", - отметил Ким.

Напомним, вчера глава Николаевской ОВА предупредил украинцев об угрозе обстрелов и призвал не игнорировать сигналы тревоги.

В свою очередь военные тоже отмечают, что есть большая вероятность ракетных ударов, поскольку РФ держит в Черном море ракетоносители.

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Война в Украине Виталий Ким ракетный удар
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