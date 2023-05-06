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В ряде областей была объявлена тревога. В РФ взлетели бомбардировщики

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Украина, Суббота 06 мая 2023 22:15
В ряде областей была объявлена тревога. В РФ взлетели бомбардировщики Фото: воздушная тревога в Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 мая, по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 22:44.

Воздушная тревога также объявлена в Одесской области.

Обновлено в 22:23.

Тревога звучит в Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве.

Обновлено в 22:17.

Тревога охватила также Сумскую, Полтавскую, Винницкую и Черкасскую области.

В ряде областей была объявлена тревога. В РФ взлетели бомбардировщики

По состоянию на 22:12 тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

В ряде областей была объявлена тревога. В РФ взлетели бомбардировщики

В Telegram-каналах сообщают, что в России взлетели 4 бомбардировщика.

Напомним, недавно в Днепре прогремели взрывы. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

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Война России против Украины воздушная тревога
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