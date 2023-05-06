В Днепре прогремели взрывы
В субботу вечером, 6 мая, в Днепре прогремели взрывы. На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
На данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.
При этом глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Фото: актуальная карта воздушных тревог в Украине (скриншот)
Напомним, сегодня российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
При этом в ночь на 3 мая Россия сбросила управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. В результате атаки погибла женщина, три человека получили ранения.
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