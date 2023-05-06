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В Днепре прогремели взрывы

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Суббота 06 мая 2023 21:38
В Днепре прогремели взрывы Фото: В Днепре прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу вечером, 6 мая, в Днепре прогремели взрывы. На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

На данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

В Днепре прогремели взрывыФото: актуальная карта воздушных тревог в Украине (скриншот)

Напомним, сегодня российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

При этом в ночь на 3 мая Россия сбросила управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. В результате атаки погибла женщина, три человека получили ранения.

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