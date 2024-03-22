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Россия вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами"

Иллюстративная фотография (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море два ракетоносителя "Калибра". Общий залп составляет до восьми ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил Украины в Telegram.

"В акватории Черного моря 2 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении. 

При этом в Азовском море российские корабли отсутствуют. 

В ВМС добавили, что Россия в Средиземном море держит два корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "калибр". Общий залп составляет до восьми ракет.

Недавно руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что Россия более месяца не выводила на дежурство ракетоносители.

Атака на Украину 22 марта

В ночь на 22 марта российские военные масштабно атаковали Украину ракетами.

Около 4:00 состоялись пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из региона Каспийского моря. Также сообщалось о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 и МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Впоследствии прогремели взрывы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

В Харькове и Днепре после обстрела исчезла электроэнергия.

В Хмельницкой области прогремели взрывы, в ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.

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