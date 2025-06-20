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Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой залп "Калибров"

Пятница 20 июня 2025 07:00
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Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой залп "Калибров" Фото: вражеское судно в Черном море имеет ракеты (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на утро, 20 июня, Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет типа "Калибр". В связи с этим для Украины существует угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В частности, по состоянию на 06:00, в Черном море зафиксирован один носитель "Калибров" с общим залпом до 6 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако в Средиземном море находится 2 вражеских корабля. Однако, ни одно из них не является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 9 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 7 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

Россия вывела в Черное море ракетоноситель: какой залп &quot;Калибров&quot;

Напомним, несколько недель назад спикер ВМС Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Россия боится за свой флот. В частности, РФ не считает безопасной даже военную Гавань в Новороссийске.

По словам Плетенчука, при каждой серьезной воздушной тревоге, российские корабли вынуждены покидать военную гавань, чтобы не попасть под удар.

Однако, они и в море находится не могут, поскольку есть угроза, что из атакуют морские дроны.

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