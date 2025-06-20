Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який залп "Калібрів"

Станом на ранок, 20 червня, Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет типу "Калібр". У зв'язку з цим для України існує загроза обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Зокрема, станом на 06:00, в Чорному морі зафіксовано один носій "Калібрів" із загальним залпом до 6 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Однак в Середземному морі перебуває 2 ворожі кораблі. Проте, жодне з них не є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 9 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.