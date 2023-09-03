Россия вывела в Черное море ракетный корабель: сколько на нем "Калибров"

"В Черное море враг вывел на боевое дежурство малый ракетный корабль проекта "Буян-М", снаряжение которого достигает 8 "Калибров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий.

Сколько остается ракет в РФ

Как рассказал представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, в России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), которые стреляют на расстояние более 500 километров. Ими оккупанты чаще всего атакуют разные регионы Украины.

Также он отметил, что в августе россияне хотят выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ракеты, которыми российские военные атаковали Украину в ночь на 15 августа, изготовили в апреле. Подобные ракеты содержат 30 иностранных микросхем.

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