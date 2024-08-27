Байден поговорил с Моди о его поездке в Киев

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого стороны обсудили визит индийского премьера в Польшу и Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Байден похвалил Моди за его исторические визиты в Польшу и Украину, первые визиты премьер-министра Индии за десятилетия, за его "послание мира" и продолжающуюся гуманитарную поддержку Украины, включая ее энергетический сектор.

Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом на основе Устава ООН.

Лидеры также подчеркнули свою неизменную приверженность совместной работе, в том числе через региональные группы, такие как Quad, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, стороны обсудили заседание Генеральной Ассамблеи ООН, которое должно пройти в сентябре.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден и Моди говорили о "перспективах продвижения вперед в соответствии с планом президента Зеленского по справедливому миру". США, по его словам, "приветствуют любую другую страну, которая хочет помочь президенту Зеленскому работать над справедливым миром".

"И любую страну, которая готова прийти на эту дискуссию, начав с точки зрения президента Зеленского, выслушав его, подписав это предложение (коммюнике Саммита мира, который прошел в Швейцарии, - ред.) — и я не буду говорить за Индию и то, подписывают они или нет, это вопрос для обсуждения с премьер-министром и его командой, но мы, безусловно, приветствуем любую страну, которая готова оказать помощь и начать этот разговор, подписав справедливое мирное предложение президента Зеленского и выслушав его точку зрения", - сказал Кирби.