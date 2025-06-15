Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": есть ли угроза обстрела Украины

Российская Федерация утром, 15 июня, снова удерживает в акватории Черного моря носитель крылатых ракет типа "Калибр". Однако судно не заряжено, поэтому угрозы обстрела нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

По данным военных, по состоянию на 06:00, корабли РФ в Азовском море отсутствуют.

В то же время сразу три судна зафиксировано в Средиземном море. Одно из них является носителем "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 2 судна.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.