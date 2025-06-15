Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів": чи є загроза обстрілу України

Російська Федерація зранку, 15 червня, знову утримує в акваторії Чорного моря носій крилатих ракет типу "Калібр". Проте судно не заряджене, тому загрози обстрілу немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

За даними військових, станом на 06:00, кораблі РФ в Азовському морі відсутні.

Водночас одразу три судна зафіксовано в Середземному морі. Одне з них є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 2 судна.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.