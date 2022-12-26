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Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море, - ВМС

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Понедельник 26 декабря 2022 12:56
Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море, - ВМС Фото: Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают держать в двух морях корабли-носители ракет "Калибр". В Черном море находися три таких судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Украины.

Так, всего в Черном море находится до 10 вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 16 ракет. Стоит отметить, что вчера в Черном море было четыре таких корабля.

Тем временем в Средиземном море число ракетоносителей не изменилось. В акватории продолжают дежурить 9 кораблей, включая 5 носителей "Калибров". Их общий залп - 72 ракеты.

Напомним, на днях в акваторию Черного моря из Севастопольской бухты вышли российские носители крылатых ракет "Калибр" - "Буян-М" и "Адмирал Макаров".

Ранее военные объяснили, что если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", у которых много ракет, это означает подготовку врага к обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".

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