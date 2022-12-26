Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море, - ВМС

Российские войска продолжают держать в двух морях корабли-носители ракет "Калибр". В Черном море находися три таких судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Украины.

Так, всего в Черном море находится до 10 вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 16 ракет. Стоит отметить, что вчера в Черном море было четыре таких корабля.

Тем временем в Средиземном море число ракетоносителей не изменилось. В акватории продолжают дежурить 9 кораблей, включая 5 носителей "Калибров". Их общий залп - 72 ракеты.