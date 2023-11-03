Россия потратила более 55 млн долларов на дестабилизацию в Молдове, - спецслужбы

"Данные Службы информации и безопасности свидетельствуют о подготовке и реализации на территории Молдовы, начиная со второй половины 2022 года, диверсионного сценария внешнего вмешательства с целью насильственного свержения демократического правительства и захвата политического контроля за криминальными группировками, подчиняющимися другим странам", - заявил он.

По его словам, организаторы этого сценария аффилированы со структурами, которые отвечают за разработку и реализацию политических технологий в РФ, связанными с администрацией российского диктатора Владимира Путина и спецслужбами страны.

"Авторами этого сценария на территории Молдовы являются участники организованной преступной группы, которую возглавляет Илан Шор", - заявил Мустяце.

Он добавил, что для этого привлекли несколько политических сил, в частности партия "Шанс", кандидаты от которой во время избирательной кампании пообещали реализовать несколько социальных и инфраструктурных проектов, в которых участвовал гражданин России и Израиля Игал/Игор Швед.

"Сумма финансирования, предположительно переданная "спонсором" Игалом Шведом, составляет 1 032 737 евро и 280 тысяч долларов. В ходе расследования установлено, что деньги на счетах Шведа в Казахстане поступали из России от гражданина Молдовы и РФ Виктора Гуцуляка, который тесно связан с Иланом Шормом и одним из российских олигархов", - заявил глава СИБ.

Кроме того, Мустяце добавил, за последние два года Россия потратила 1 млрд леев (55,2 млн долларов, - ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове.

РФ пытается влиять на Молдову

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что РФ использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей.

Спикер парламента страны Игорь Гросу также сообщил, что в Молдове запретят участие в выборах для представителей запрещенной пророссийской партии "Шор".

Недавно стало известно, что милиция Молдовы подозревает политическую партию "Шанс" в незаконном финансировании предвыборной кампании и избирателей. Деньги для этих целей ей давала РФ.

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