Россия израсходовала две трети своих боеприпасов в Украине, - разведка Эстонии

"При экономном расходовании боеприпасов России хватит ресурса для ограниченных операций еще примерно на месяц. РФ сейчас занимается накоплением боеприпасов для весенних атак", - заявил Гросберг.

Именно из-за дефицита боеприпасов РФ должна искать возможность получения ракет и другого оружия у Ирана и КНДР. Глава разведцентра заявляет, что земля размокла из-за дождей и не позволяет широко использовать тяжелую технику, а снижение атмосферного давления, дожди и низкая облачность ограничивают применение воздушных средств.

"По этой причине военные операции могут проводиться только небольшими подразделениями и на ограниченной территории. Это способствует оборонным операциям и неудобно для наступательных действий", - объясняет Гросберг.

Активные боевые действия могут начаться в середине декабря, когда земля сможет промерзнуть. Однако РФ хочет получить передышку в тяжелой для нее ситуации и подготовиться к новому нападению.