Россия высмеяла угрозу Трампа вывести страну из НАТО

В пятницу Медведев отверг угрозы о возможном выходе США из Североатлантического альянса.

По его словам, подобный сценарий нереалистичен, поскольку американская политическая система не позволит реализовать такой шаг.

"Конечно, ни Трамп, ни Америка не выйдут из НАТО. В этом нет смысла и Конгресс этого не позволит", – написал он. Также он добавил, что "риторика Трампа – это чистое шоуменство".

Возможные шаги Вашингтона

При этом Медведев допустил, что США могут пойти на частичные меры. Речь может идти о сокращении военного присутствия или ограничении поставок, однако такие действия он назвал не самыми заметными.

Реакция Запада и обострение

Заявления прозвучали на фоне активных дискуссий в США и Европе. Ранее Трамп заявил, что "безусловно" рассматривает вариант выхода из НАТО, что вызвало обеспокоенность союзников относительно будущего альянса.

По данным СМИ, напряженность усилилась из-за разногласий между Вашингтоном и европейскими странами, в частности по вопросам военных операций, связанных с Ираном. Это уже называют одним из самых серьезных кризисов внутри НАТО за десятилетия.

Юридические ограничения и риски

Несмотря на громкие заявления, выход США из альянса осложнен законодательными барьерами. Для такого решения требуется одобрение Сената или отдельный акт Конгресса, что ограничивает полномочия президента.

Однако эксперты подчеркивают, что даже без формального выхода возможны последствия: сокращение войск, задержки помощи или ослабление гарантий по статье 5 способны повлиять на безопасность Европы.

Позиция Москвы

В Москве считают, что сама риторика Вашингтона уже играет роль. По мнению Медведева, подобные заявления могут быть стратегически выгодны, даже если не будут реализованы.

Такая позиция укладывается в более широкую линию, в рамках которой Россия указывает на внутренние разногласия в НАТО, подчеркивая уязвимость альянса в периоды напряженности между США и европейскими странами.