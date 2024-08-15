Россия решила перебросить дополнительные силы для защиты Белгородской области

Как отметили в ведомстве страны-агрессора, министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по "обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры" в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Чиновник рассказал, что планируется заслушать план, который подготовил Генштаб ВС РФ.

"Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками… А также о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач", - заявил Белоусов.

Он пообещал, что будет "лично контролировать" выполнение плана военного командования РФ.