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Росія вирішила перекинути додаткові сили для захисту Бєлгородської області

Фото: Андрій Бєлоусов, міністр оборони РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія хоче зміцнити захист Бєлгородської області на тлі провалу оборони Курської області. У регіон перекинуть додаткові сили та засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.

Як зазначили у відомстві країни-агресора, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов провів нараду щодо "забезпечення безпеки населення та об'єктів інфраструктури" у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

Чиновник розповів, що планується заслухати план, який підготував Генштаб ЗС РФ.

"Йдеться насамперед про підвищення ефективності системи управління військами... А також про виділення додаткових сил і засобів, які будуть спрямовані на виконання основних завдань", - заявив Білоусов.

Він пообіцяв, що "особисто контролюватиме" виконання плану військового командування РФ.

Бої у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня українські захисники "прорвали" кордон та зайшли на територію Курської області. У перші ж дні їм удалося досягти успіхів - взяти під свій контроль кілька населених пунктів.

Станом на сьогодні, 15 серпня, як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники контролюють 82 населені пункти.

Також вони взяли в полон велику кількість російських солдатів, які абсолютно не готові до такого "прориву" кордону.

На цьому фоні влада Бєлгородської області сьогодні, 15 серпня, вирішила запровадити режим надзвичайної ситуації в регіоні.

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