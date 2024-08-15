Росія вирішила перекинути додаткові сили для захисту Бєлгородської області

Бої у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня українські захисники "прорвали" кордон та зайшли на територію Курської області. У перші ж дні їм удалося досягти успіхів - взяти під свій контроль кілька населених пунктів.

Станом на сьогодні, 15 серпня, як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники контролюють 82 населені пункти.

Також вони взяли в полон велику кількість російських солдатів, які абсолютно не готові до такого "прориву" кордону.

На цьому фоні влада Бєлгородської області сьогодні, 15 серпня, вирішила запровадити режим надзвичайної ситуації в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.