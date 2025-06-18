Россия выпустила по Украине более полусотни дронов: попадания в 9 локациях

Этой ночью Россия запустила по Украине 58 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда (Крым).

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего силы ПВО обезвредили 30 дронов на востоке и севере страны. Из них 12 беспилотников сбили, еще 18 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 9 локациях. Основные направления удара - Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.