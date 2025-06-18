Росія випустила по Україні понад півсотні дронів: влучання в 9 локаціях

Цієї ночі Росія запустила по Україні 58 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (Крим).

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Всього сили ППО знешкодили 30 дронів на сході та півночі країни. З них 12 безпілотників збили, ще 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання у 9 локаціях. Основні напрямки удару - Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.