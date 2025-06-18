Росія випустила по Україні понад півсотні дронів: влучання в 9 локаціях

Росія в ніч на 18 червня випустила по Україні 58 дронів з різних напрямків. Під ударом були три області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі Росія запустила по Україні 58 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (Крим).
Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Всього сили ППО знешкодили 30 дронів на сході та півночі країни. З них 12 безпілотників збили, ще 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання у 9 локаціях. Основні напрямки удару - Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.
В ніч на 18 червня росіяни вдарили по Запоріжжю. За словами місцевої влади, окупанти атакували місто 13 дронами.
Через атаку у Запоріжжі спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та автомобілі. Станом на ранок інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.
Крім того, росіяни знищили відділення "Нової пошти" у Запоріжжі.
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