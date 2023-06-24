РФ выпустила по Украине более 50 ракет: Залужный и Игнат рассказали детали атаки

Российские оккупанты этой ночью атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе из разных направлений. Враг выпустил более 50 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Имели мы атаку десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет на этот раз. Мощная ночная атака", - сказал он.

По словам Игната, россияне также применили бомбардировщики Ту-22М3, выпустив 9 ракет Х-22, которые заходят на цель по баллистической траектории. Спикер подчеркнул, что эти ракеты украинские силы пока не могут сбивать, для этого необходимы современные системы вооружения.

Также оккупанты выпустили 2 крылатые ракеты "Калибр" морского базирования и 2 дрона-камикадзе.

Сколько ракет сбила ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы противовоздушной обороны ночью сбили 41 ракету и 2 дрона-камикадзе.

Он подтвердил, что РФ выпустила 40 ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря и 9 ракет Х-22 с северного, южного и восточного направлений. Также россияне запустили 2 дрона и две ракеты "Калибр" из Черного моря.

Силы ПВО ночью уничтожили все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну крылатую ракету "Калибр" и два дрона.

Залужный добавил, что ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога.

Россия атаковала Украину ночью

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, взрывы из-за работы ПВО слышали в разных регионах.

Так, в Киеве обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Соломенском районе. По предварительной информации, в результате атаки три человека погибли, 8 травмированы.

Также оккупанты атаковали частный сектор Днепра и выпустили ракеты С-300 по Харькову.

Более подробно о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.