Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов": сколько дронов уничтожили

Россия в ночь на 7 сентября выпустила по Украине 67 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Оккупанты запускали дроны из Курска, Ейска и мыса Чауда в Крыму. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона уничтожила 58 "Шахедов". Шесть беспилотников улетели в Россию, Беларусь и временно оккупированную Луганскую область. Еще три дрона потеряны локационно.
ПВО работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.
В ночь на 7 сентября в части областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов". В частности, в Киеве раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.
Известно, что все летевшие на столицу дроны были уничтожены. Однако в Киеве упали обломки "Шахедов" в нескольких районах. В частности, обломки обнаружили на территории детского сада в Днепровском районе, а в Печерском районе было возгорание.
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