Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів": скільки дронів знищили

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 7 вересня у частині областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Зокрема, у Києві лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона.

Відомо, що усі дрони, які летіли на столицю, були знищені. Проте у Києві впали уламки "Шахедів" у кількох районах. Зокрема, уламки виявили на території дитячого садочку у Дніпровському районі, а у Печерському районі було загоряння.

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