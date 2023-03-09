Россия выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов. Почти половину сбили

Россия во время сегодняшней атаки выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Оккупанты сегодня осуществили 81 пуск ракет разного базирования:
Также россияне выпустили по Украине 8 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Противовоздушная оборона Украины сбила 34 из 48 крылатых ракет, а также 4 беспилотника.
"В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", - добавил Залужный.
Ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал несколько областей. В частности, были зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.
Россияне атаковали Голосеевский район Киева ракетой "Кинжал", в результате атаки разрушен объект инфраструктуры.
Кроме того, во Львовской области российская ракета упала в жилую зону. Известно о четырех погибших.
Также зафиксированы прилеты в Днепропетровской, Кировоградской и Житомирской области.
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