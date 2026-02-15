Дроны летели с пяти направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

В ночь на 15 февраля Россия атаковала Украину 83 ударным дроном с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить 55 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:30 14 февраля до утра 15 февраля россияне атаковали 83 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым. Около 50 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 55 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 25 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака вражеских БпЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.