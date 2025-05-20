Россия будет требовать больше, если Украина согласится на потерю части территорий, - ISW

В ISW напомнили, что российская делегация во время переговоров в Стамбуле 16 мая угрожала захватом Харьковской и Сумской областей. По мнению аналитиков, эта тактика может свидетельствовать о том, что Россия выдвинет еще более жесткие территориальные требования в случае, если Украина согласится на предварительные условия Кремля.

Несмотря на то, что США, Украина и ЕС неоднократно призывали к прекращению огня, чтобы начать переговоры об окончании войны - Россия отвергает такой порядок действий. Вероятно, Кремль рассматривает возможность начала переговоров о прекращении огня как инструмент давления для получения дополнительных уступок от Украины и Запада.

"Россия должна продемонстрировать готовность к уступкам в любых будущих двусторонних переговорах, особенно учитывая то, что Кремль, очевидно, готовится расширить список своих требований в рамках мирного процесса, - отмечали в ISW.

На встрече представители Путина заявили, что Украина должна передать под контроль России всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей еще до того, как Москва согласится на прекращение огня.

Аналитики считают, что подобные территориальные требования обычно являются предметом для переговоров о завершении войны, а не договоренностей о прекращении огня. В то же время Россия начала выдвигать дополнительные требования и угрожала захватом Харьковской и Сумской областей.

Эта тактика свидетельствует, что во время переговоров о завершении войны российский диктатор Владимир Путин, вероятно, выдвинет еще более жесткие территориальные требования, если Украина согласится на предварительные условия Кремля о прекращении огня.