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Россия будет требовать больше, если Украина согласится на потерю части территорий, - ISW

Вторник 20 мая 2025 10:32
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Россия будет требовать больше, если Украина согласится на потерю части территорий, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Угрозы России во время переговоров в Стамбуле по захвату других территории Украины свидетельствуют о том, что Кремль может выдвинуть более жесткие территориальные требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В ISW напомнили, что российская делегация во время переговоров в Стамбуле 16 мая угрожала захватом Харьковской и Сумской областей. По мнению аналитиков, эта тактика может свидетельствовать о том, что Россия выдвинет еще более жесткие территориальные требования в случае, если Украина согласится на предварительные условия Кремля.

Несмотря на то, что США, Украина и ЕС неоднократно призывали к прекращению огня, чтобы начать переговоры об окончании войны - Россия отвергает такой порядок действий. Вероятно, Кремль рассматривает возможность начала переговоров о прекращении огня как инструмент давления для получения дополнительных уступок от Украины и Запада.

"Россия должна продемонстрировать готовность к уступкам в любых будущих двусторонних переговорах, особенно учитывая то, что Кремль, очевидно, готовится расширить список своих требований в рамках мирного процесса, - отмечали в ISW.

На встрече представители Путина заявили, что Украина должна передать под контроль России всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей еще до того, как Москва согласится на прекращение огня.

Аналитики считают, что подобные территориальные требования обычно являются предметом для переговоров о завершении войны, а не договоренностей о прекращении огня. В то же время Россия начала выдвигать дополнительные требования и угрожала захватом Харьковской и Сумской областей.

Эта тактика свидетельствует, что во время переговоров о завершении войны российский диктатор Владимир Путин, вероятно, выдвинет еще более жесткие территориальные требования, если Украина согласится на предварительные условия Кремля о прекращении огня.

Переговоры Украины и России

Напомним, переговоры Украины и России состоялись в пятницу, 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене пленными - 1000 на 1000 человек. А российская делегация заявила украинской, что Украина должна уступить территории, иначе будет оккупировано еще больше

Вчера же после разговора президента США Дональда Трампа с Путиным тот заявил, что Российская Федерация готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

На это президент Владимир Зеелнський ответил, что Трамп и Путин обсудили меморандум, который может быть принят в двустороннем формате. И этот меморандум затем "может привести к карте, которая ведет к окончанию войны, к договору об этом".

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