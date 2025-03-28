Россия требует от Армении определиться после закона о евроинтеграции

На днях парламент Армении поддерживал законопроект о намерении вступить в ЕС. Теперь Россия выдвинула требование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсант ".

"Я ознакомился с текстом самого закона, который принял (в Армении - ред.). Он такой - за все хорошее, против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении... Конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что усидеть на двух стульях не удастся", - сказал Оверчук.

В частности, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армении придется сделать выбор между Европейским союзом и возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Стремление Армении в ЕС

Напомним, в среду 26 марта парламент Армении одобрил законопроект о евроинтеграции во втором чтении. Документ призывает правительство начать процесс вступления в Европейский союз. "За" проголосовали 65 депутата, "против" были 7 человек.

Подробнее о развороте Армении в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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