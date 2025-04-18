Россия требует от США снять санкции с авиации, но есть одна большая проблема, - Politico

Россия хочет, чтобы США открыли свое небо для российской авиации в рамках сделки о прекращении огня с Украиной. Но на пути Москвы - "проблема" в лице Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание обратило внимание, что если Евросоюз не откроет свое небо для авиации России, российским перевозчикам "будет нелегко" летать в США.

"Санкции Евросоюза против России тверды, что включает запрет на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС", - подчеркнул в комментарии изданию неназванный представитель Еврокомиссии.

Он также обратил внимание на "серьезные вопросы" с безопасностью, которые связаны с возможным возобновлением полетов российских самолетов в воздушном пространстве ЕС. В частности, неизвестно, проводила ли Россия надлежащее техническое обслуживание своих воздушных судов в течение последних трех лет.

В свою очередь директор консалтинговой компании SIG Aviation Сандер Старревельд рассказал, что Агентство по авиационной безопасности ЕС должно будет обеспечить российским самолетам необходимый уровень безопасности, такой процесс потребует много времени.

"Некоторые самолеты могут быть конфискованы сразу после приземления в Европе из-за одностороннего решения России национализировать арендованные самолеты. Западным лизинговым компаниям причитаются огромные долги, и я ожидаю, что они попытаются вернуть как можно больше активов", - добавил Старревельд.

Заявление Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11 апреля заявил о том, что сделка о прекращении боевых действий с Украиной "должна стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота".

"Американцы рассматривали этот вопрос, но пока мы не видим никаких ответных шагов", - рассказал чиновник страны-агрессора.