Россия использует тактику гибридной войны для нового миграционного кризиса в Европе, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Тактика гибридной войны на российско-финской границе аналогична тому, как Россия и Беларусь создали миграционный кризис на польской границе в 2021 году, и, вероятно, аналогичным образом направлена ​​на дестабилизацию НАТО.

Тогда Кремль воспользовался сфабрикованным кризисом 2021 года, чтобы ложно обвинить НАТО в агрессии против Беларуси. В РФ не раз заявляли, что будут принимать любые контрмеры, которые посчитают необходимыми, для обеспечения собственной безопасности. Эксперты ISW убеждены, что попытка создания миграционного кризиса в Финляндии – это один из шагов по дестабилизации политической ситуации в странах НАТО.

Финляндия закрыла границу с РФ

Ранее Финляндия решила закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. Это объяснили большим количеством беженцев, ищущих убежище. С 18 ноября на границу из России прибыло около 300 просителей убежища, в основном из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

Отмечается, что российские пограничники сопровождают и перевозят мигрантов к финской границе. В правительстве Финляндии также отмечают, что есть признаки того, что иностранные власти сыграли свою роль в оказании помощи беженцам в незаконном пересечении границы. Кремль опроверг обвинения Финляндии в причастности России к созданию искусственного притока мигрантов.

Позже стало известно, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект. Он должен стать запасной мерой на случай, если число просителей убежища в Финляндии резко увеличится. Правительство хочет увидеть, как закрытие четырех пунктов пропуска повлияет на количество лиц, которые просят убежище, прежде чем предпринимать более серьезные меры на границе.

Также на фоне миграционного кризиса в стране начали возведение временных ограждений на границе с Россией. Вооруженные силы оказывают помощь в строительстве пограничникам.