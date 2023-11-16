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Финляндия закроет пункты пропуска на границе с РФ

Хельсинки, Четверг 16 ноября 2023 14:07
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Финляндия закроет пункты пропуска на границе с РФ Фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия официально решила закрыть границу с Россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, которого цитирует Ilta-Sanomat.

Орпо на брифинге подтвердил, что на восточной границе Финляндии закроют пункты пропуска. Речь идет о четырех КПП: Иматре, Нийрале, Нуйямаа и Ваалимаа.

Премьер подчеркнул, что пункты пропуска будут закрыты ночью с 17 на 18 ноября. Финляндия обсудила решение с соседями и Европейским союзом.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен отметила, что решение было вызвано большим количеством беженцев, ищущих убежище. По ее словам, пограничная зона остается мирной территорией, за ситуацией на границе будут наблюдать. Последующие изменения в работе КПП будут приниматься после анализа ситуации.

Что этому предшествовало

Вчера финские СМИ сообщили, что правительство Финляндии планирует закрыть границу с Россией. Однако медиа не уточняли, на какой период собираются закрыть пункты пропуска и будут ли действовать ограничения по всей линии восточной границы.

Добавим, что в последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Также сообщалось, что в правительстве Финляндии подготовят предложение об ограничении или закрытии пограничных переходов на границе с РФ.

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