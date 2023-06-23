ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кассетные боеприпасы будут эффективными против российских войск, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 23 июня 2023 02:11
Кассетные боеприпасы будут эффективными против российских войск, - Пентагон Фото: в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы будут эффективными против войск РФ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Кассетные боеприпасы могут эффективно применяться подразделениями ВСУ против расположенных в окопах российских войск.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наши военные аналитики подтвердили, что кассетные боеприпасы DPICM на поле боя будут особенно эффективны против окопов на российских позициях", - заявила Купер законодателям во время слушаний в Конгрессе.

По ее словам, причина, почему США до сих пор не одобрили Украине передачу кассетных боеприпасов, заключается в существующих ограничениях Конгресса на их предоставление и с опасениями по поводу единства союзников в этом вопросе.

"С точки зрения эффективности на поле боя, мы считаем, что это было бы полезно", - добавила заместитель помощника главы Пентагона.

Что собой представляют кассетные боеприпасы DPICM

DPICM – это семейство артиллерийских и реактивных кассетных снарядов, созданных в США. Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами для борьбы с бронетехникой, а также осколочное действие – для борьбы с живой силой. Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного действия.

Передача Украине кассетных боеприпасов

Пакт 2008 года, запрещающий производство, применение и накопление кассетных боеприпасов, был принят 123 странами, включая большинство из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина отказались присоединиться к этому пакту.

В декабре 2022 года стало известно, что Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена пока не готова выполнить это пожелание.

Позже и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Вооруженные силы Украины Военная помощь
NEWS
ООН внесла российскую армию в "позорный список" за убийства детей в Украине, - Reuters
ООН внесла российскую армию в "позорный список" за убийства детей в Украине, - Reuters
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута