Кассетные боеприпасы будут эффективными против российских войск, - Пентагон

Кассетные боеприпасы могут эффективно применяться подразделениями ВСУ против расположенных в окопах российских войск.

Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Наши военные аналитики подтвердили, что кассетные боеприпасы DPICM на поле боя будут особенно эффективны против окопов на российских позициях", - заявила Купер законодателям во время слушаний в Конгрессе.

По ее словам, причина, почему США до сих пор не одобрили Украине передачу кассетных боеприпасов, заключается в существующих ограничениях Конгресса на их предоставление и с опасениями по поводу единства союзников в этом вопросе.

"С точки зрения эффективности на поле боя, мы считаем, что это было бы полезно", - добавила заместитель помощника главы Пентагона.

Что собой представляют кассетные боеприпасы DPICM

DPICM – это семейство артиллерийских и реактивных кассетных снарядов, созданных в США. Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами для борьбы с бронетехникой, а также осколочное действие – для борьбы с живой силой. Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного действия.

Передача Украине кассетных боеприпасов

Пакт 2008 года, запрещающий производство, применение и накопление кассетных боеприпасов, был принят 123 странами, включая большинство из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина отказались присоединиться к этому пакту.

В декабре 2022 года стало известно, что Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена пока не готова выполнить это пожелание.

Позже и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине кассетные боеприпасы.