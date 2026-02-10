Россия использует файлы Эпштейна для фейков об Украине, - ЦПД

Россияне используют резонансную тему "файлов Эпштейна" для дискредитации западных политиков и Украины.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Читайте также: "Заявление дочери Кубрика" об украинских детях оказалось очередным вбросом РФ
По словам Коваленко, россияне применяют метод имитации авторитетных медиа. Они используют логотипы и страницы таких изданий, как Washington Post или Reuters, разгоняя свои фейки от из имени.
"Это вирусная дезинформация, она традиционно срабатывает тогда, когда есть большой массив данных, очень тяжелый для обычного читателя, который не пойдет проверять", - пояснил глава ЦПД.
Одним из ключевых направлений манипуляций с "файлами Эпштейна" является обвинение Украины в якобы торговле детьми. В СНБО подчеркивают: Россия делает это намеренно, чтобы "перебить" тему собственных преступлений.
Главная цель россиян - дискредитировать усилия Украины по возвращению детей, похищенных Россией.
Коваленко подчеркнул, что европейские страны не в полной мере осознают угрозу такой информационной войны.
По его словам, в Европе до сих пор властвует мнение, что они не находятся в состоянии войны с РФ в информационном пространстве, хотя реальность свидетельствует об обратном.
Сейчас ЦПД совместно с международными партнерами работает над распространением правдивой информации и раскрытием стратегии российских манипуляторов.
Стоит заметить, что файлы Эпштейна - это тысячи страниц судебных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации сети сексуальной эксплуатации. В этих бумагах упоминаются имена сотен известных людей: политиков, бизнесменов и звезд, которые с ним общались.
Детальнее о том, кто засветился в файлах, - в материале РБК-Украина.