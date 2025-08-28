Россия использует дроны для слежки за маршрутами поставок оружия в Украину, - NYT

Россия или ее агенты могут запускать беспилотники над маршрутами, которые США и другие страны НАТО используют для поставки оружия через восточную Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным издания, сейчас Германия наращивает системы противодействия дронам на военных базах.

Неназванный представитель вооруженных сил Германии сказал журналистам, что полеты дронов вблизи военных баз представляют серьезную угрозу безопасности.

Как выяснилось, как минимум некоторые дроны были произведены в Иране, а немецкая разведка считает, что некоторые беспилотники могли запускать с судов в Балтийском море.

Американские официальные лица подтвердили NYT факты полетов, однако отметили, что не удалось точно установить их происхождение. Они считают, что управлением дронов занимались россияне или лица, работающие на российские спецслужбы.

Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований считает, что эти полеты над маршрутами поставок являются "чистой шпионской деятельностью", так как Россия пытается определить, какие компании производят оружие для Украины и каким образом оно транспортируется в Польшу и далее на территорию Украины.

По его оценке, сбор информации с дронов в основном направлен на получение разведданных о поле боя, чтобы российская армия могла оценить тип и количество вооружений, с которыми столкнется, а также время их прибытия.

Джонс и западные чиновники предупреждают, что при решении активизировать операции саботажа в будущем Россия сможет использовать эти данные для своих целей.

"Если в какой-то момент россияне захотят действовать более агрессивно и наступательно с таким сбором разведданных, они будут знать, какие компании экспортируют и какие маршруты используются. Это будет полезно, если они захотят провести акты саботажа или подрывные операции", - отметил Джонс.

Что говорит Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь отметил, что у России есть обширные возможности для гибридных атак даже в странах НАТО.

"Это могут быть покушения, это могут быть помехи (“глушение”) гражданской авиации, а также попытки кибератак против крупной страны НАТО", - предположил он.

Рютте подчеркнул, что Россия "на многое способна" и в этом вопросе страны Запада не должны быть наивными.