Россия использует БРИКС для вербовки женщин из ЮАР на дроновые заводы, - разведка

По данным разведки, Россия активно набирает работников для производства дронов в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Центром этой программы является особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане. Молодым женщинам из бедных стран обещают высокие зарплаты и карьерный рост, но не сообщают, что работа связана со сборкой ударных беспилотников, которые потом запускают по Украине.

В 2024 году в программе "Старт" участвовали женщины из 44 стран, среди них Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри-Ланка. На 2025 год поставлена цель - привлечь участниц из 77 стран.

В разведке уточняют, что в Южной Африке Россия использовала для вербовки женщин структуры БРИКС. Женский деловой альянс БРИКС подписал соглашение о поиске 5,6 тысячи сотрудников для "Алабуги". В январе студенческая комиссия БРИКС разместила вакансии, а рекламу продвигали популярные блогеры в Instagram и TikTok.

На этом фоне Министерство по делам женщин ЮАР призвало молодежь быть осторожной, а власти начали проверку деятельности российских компаний.

В СВР отметили, что 2024 году были случаи, когда африканских женщин заманивали обещаниями оплачиваемой стажировки в гостиничном бизнесе, а по приезде заставляли собирать дроны за меньшие деньги и в нечеловеческих условиях.

Уже в этом году Интерпол начал расследование в Ботсване по делу "Алабуга старт" из-за подозрений в торговле людьми. В Аргентине также подали иск против двух бывших участников телешоу, которые снимались в рекламе программы.

Такая вербовка наблюдается на фоне дефицита рабочей силы в РФ из-за мобилизации, демографического спада и ограничений на трудовую миграцию из Центральной Азии. "Алабуга" строит жилье для 41 тысячи человек, что говорит о масштабных планах по производству дронов. Более 90 % участников программы "Старт" уже работают именно в этом секторе.