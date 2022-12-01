Россия использовала заявление Минобороны Беларуси для нагнетания ситуации, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что действия приграничных стран-членов НАТО якобы свидетельствуют о подготовке к ведению боевых действий.

"В то время как комментарии Хренина включают в себя несколько вариантов развития ситуации, российские военкоры начали утверждать, что его заявление прямо говорит о подготовке НАТО к наступательным операциям на восточном направлении, то есть против Беларуси, что является бессмысленным обвинением", - пишут аналитики.

В то же время, отмечают эксперты, Хренин выступил с заявлением о военных действиях НАТО на границах в рамках информационной операции направленной на перемещение внимания украинских сил к Беларуси.

"Российские военкоры использовали слова Хренина для подстрекательства, чтобы усилить информационные условия для давления на белорусских официальных лиц с целью дальнейшей поддержки российской наступательной кампании в Украине", - считают аналитики.

Напомним, в ISW считают, что недавнее развертывание сил РФ в Беларуси направлено на усиление российского обучающего потенциала и проведение информационно-психологической операции, направленной против Украины и стран Запада, а не для подготовки новой атаки на Украину с севера.

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