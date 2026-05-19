Россия придумала "удары Украины из Латвии": Рига и Киев уже ответили

Что придумали в РФ

СМИ со ссылкой на Службу внешней разведки РФ начали разгонять информацию, что Украина якобы готовит атаки по России с территории Латвии и уже получила соответствующее разрешение от латвийских властей.

В Москве также утверждают, что в Латвию якобы уже прибыли украинские военнослужащие сил беспилотных систем.

Кроме того, российская сторона пригрозила, что ей якобы известны "центры принятия решений" в Латвии, а членство страны в НАТО "не станет защитой" в случае подобных действий.

В СВР РФ также заявили, что современные средства разведки позволяют определять координаты мест запуска беспилотников, если они будут стартовать с латвийской территории.

Реакция Латвии

На эти заявления отреагировала министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая категорически опровергла обвинения Москвы.

"Россия снова врет! На этот раз это СВР или Служба внешней разведки, которая проводит кампанию дезинформации против Латвии. Факт: Латвия НЕ предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно объясняли российским представителям", - заявила она.

Заявления Кремля также опроверг президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Россия врет о том, что Латвия позволяет любой стране использовать воздушное пространство и территорию Латвии для осуществления нападений на Россию или любую другую страну", - подчеркнул он.

Что ответили в МИД Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий также отреагировал на российский вброс.

"В последнем ряду лжи Москвы, которые обвиняют Украину в подготовке нападений на Россию с территории Латвии, нет никакой правды. Мы официально опровергаем их", - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не намерена этого делать.

"Российская ложь является лишь продолжением ее более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и странах Балтии в целом. Мы благодарим наших латвийских друзей за то, что они раскрыли их", - добавил представитель МИД.