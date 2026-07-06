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Россия придумала новую циничную ложь об ударе по Киеву

11:45 06.07.2026 Пн
2 мин
Как Россия "оправдала" ракетный удар по домам Киева?
aimg Елена Чупровская
Россия придумала новую циничную ложь об ударе по Киеву Фото: Россия ударила по домам, а оправдывается "военными целями" (t.me/dsns_telegram)
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В Минобороны России заявили, что якобы поразили только военные объекты во время ночной атаки на Киев. На самом же деле ракеты попали в жилые дома, и атака унесла жизни не менее 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Что заявила Россия

Российское ведомство заверило, что ночью 6 июля были якобы поражены исключительно объекты военной промышленности. Речь идет о предприятиях, топливных складах, аэродромах и заводах, где производят дроны и ракеты "Нептун".

"Повреждена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Ни слова о гражданских домах в заявлении российского ведомства нет. Хотя на самом деле ночью ракеты попали в по меньшей мере два жилых дома в Киеве, повреждено около 30 многоэтажек.

Что известно об атаке на Киев 6 июля

В целом по Киеву и области погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 60 получили ранения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и дальше безнаказанно уничтожает жилые дома, пока ракеты к системам Patriot остаются на складах союзников .

Он требует от саммита НАТО в Анкаре решений, которые реально защитят украинское небо.

Напомним, после ночной атаки возросло количество жертв и пострадавших в столице и области. Наибольшие разрушения получили Подольский и Дарницкий районы Киева, а в Вишневом до сих пор продолжается эвакуация жителей из-за угрозы повторной детонации.

Как сообщало РБК-Украина, силы ПВО не сбили ни одну баллистическую ракету во время этой атаки. Причина - нехватка ракет-перехватчиков для комплексов "Петриот".

А еще накануне стало известно, что вся баллистика и ракеты "Циркон" прорвались через украинскую противовоздушную оборону, в то время как по крылатым ракетам результат ущерба был почти стопроцентным.

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