Россия придумала новую циничную ложь об ударе по Киеву

В Минобороны России заявили, что якобы поразили только военные объекты во время ночной атаки на Киев. На самом же деле ракеты попали в жилые дома, и атака унесла жизни не менее 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Что заявила Россия

Российское ведомство заверило, что ночью 6 июля были якобы поражены исключительно объекты военной промышленности. Речь идет о предприятиях, топливных складах, аэродромах и заводах, где производят дроны и ракеты "Нептун".

"Повреждена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Ни слова о гражданских домах в заявлении российского ведомства нет. Хотя на самом деле ночью ракеты попали в по меньшей мере два жилых дома в Киеве, повреждено около 30 многоэтажек.

Что известно об атаке на Киев 6 июля

В целом по Киеву и области погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 60 получили ранения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и дальше безнаказанно уничтожает жилые дома, пока ракеты к системам Patriot остаются на складах союзников .

Он требует от саммита НАТО в Анкаре решений, которые реально защитят украинское небо.