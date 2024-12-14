Россия отводит войска, но не уходит из Сирии, - Reuters

Агентство пишет, что свержение Асада поставило под вопрос будущее российских баз - авиабазу Хмеймим в Латакии и военно-морской объект в Тартусе.

На спутниковых снимках, сделанных в пятницу 23 ноября, видно, что на авиабазе Хмеймим находятся минимум два грузовых самолета Ан-124, которые судя по всему, готовятся к загрузке. По словам представителя сирийских служб безопасности, в субботу в Ливию вылетел по меньшей мере один грузовой самолет.

Также сирийские военные и силовики, которые контактируют с россиянами, сообщили Reuters, что Москва отводит свои войска с линии фронта и выводит часть тяжелой техники, а также старших сирийских офицеров. Про этом они заявили, что Россия не собирается выводить войска со своих двух основных баз и в настоящее время не намерена этого делать.

Хоть некоторое оборудование, а также высокопоставленные офицеры армии Асада отправляются обратно в Москву, но на данном этапе цель состоит в перегруппировке и передислокации в соответствии с развитием событий на местах.

В свою очередь высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, сообщил Reuters, что вопрос российского военного присутствия в Сирии и прошлых соглашений между правительством Асада и Москвой не обсуждается. При этом чиновник отметил, что РФ наладила каналы связи.

"Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом... Наши силы теперь также находятся в непосредственной близости от российских баз в Латакии", - сказал он, не вдаваясь в подробности.

Кремль до этой публикации заявил, что Россия ведет переговоры с новыми правителями Сирии. Российский источник, который говорил на условиях анонимности, в свою очередь сообщил, что переговоры с новыми сирийскими правителями продолжаются, и РФ не собирается выводить свои войска со своих баз.

Reuters добавило, что агентству не удалось сразу выяснить, как лидер сирийских сирийских повстанцев Ахмад аль-Шараа видит долгосрочное будущее баз россиян.