Росія відводить війська, але не йде із Сирії, - Reuters

Агентство пише, що повалення Асада поставило під сумнів майбутнє російських баз - авіабазу Хмеймім у Латакії та військово-морський об'єкт у Тартусі.

На супутникових знімках, зроблених у п'ятницю 23 листопада, видно, що на авіабазі Хмеймім перебувають щонайменше два вантажні літаки Ан-124, які, судячи з усього, готуються до завантаження. За словами представника сирійських служб безпеки, у суботу до Лівії вилетів щонайменше один вантажний літак.

Також сирійські військові та силовики, які контактують із росіянами, повідомили Reuters, що Москва відводить свої війська з лінії фронту і виводить частину важкої техніки, а також старших сирійських офіцерів. При цьому вони заявили, що Росія не збирається виводити війська зі своїх двох основних баз і наразі не має наміру цього робити.

Хоч деяке обладнання, а також високопоставлені офіцери армії Асада вирушають назад до Москви, але на даному етапі мета полягає в перегрупуванні і передислокації відповідно до розвитку подій на місцях.

Зі свого боку високопоставлений представник повстанців, близький до нової тимчасової адміністрації, повідомив Reuters, що питання російської військової присутності в Сирії та минулих угод між урядом Асада і Москвою не обговорюється. При цьому чиновник зазначив, що РФ налагодила канали зв'язку.

"Це питання майбутніх переговорів, і останнє слово буде за сирійським народом... Наші сили тепер також перебувають у безпосередній близькості від російських баз у Латакії", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

Кремль до цієї публікації заявив, що Росія веде переговори з новими правителями Сирії. Російське джерело, яке говорило на умовах анонімності, зі свого боку повідомило, що переговори з новими сирійськими правителями тривають, і РФ не збирається виводити свої війська зі своїх баз.

Reuters додало, що агентству не вдалося відразу з'ясувати, як лідер сирійських сирійських повстанців Ахмад аль-Шараа бачить довгострокове майбутнє баз росіян.