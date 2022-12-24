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ВСУ еще ближе к Сватово, "администрация ЛНР" уже сбежала оттуда, - Гайдай

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Сватово, Суббота 24 декабря 2022 10:38
ВСУ еще ближе к Сватово, "администрация ЛНР" уже сбежала оттуда, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные становятся все ближе к Сватово Луганской области. Тем временем враг уже вывез из города свою оккупационную "администрацию ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Пока все стабильно. Отражали наступления и в Стельмаховке, и так же в Белогоровке. (Оккупанты - ред.) постоянно обстреливают населенные пункты, которые были недавно оккупированы. По Невскому и Макеевке бьют постоянно. Иногда и танки пытаются где-то прорваться", - рассказал Гайдай.

По его словам, россияне знают, что в Невском остается около 150 местных жителей, поэтому запускают в сторону села не только ракеты С-300, но и иранские "Шахеды".

"Достаточно мощно (российские войска - ред.) обстреливают все, но ничего им не удается. К тому, не хочу "ванговать", но могу сказать, что из Сватово "администрация" так называемых "ЛНР" уехала в Луганск", - отметил Гайдай.

Напомним, по обновленным данным Института изучения войны (ISW), за последние сутки украинские бойцы имели успехи под Бахмутом, а также продвинулись на линии Сватово-Кременная.

Добавим, как ранее заявлял Гайдай, украинские силы имеют преимущество в районе Сватово и Кременной, поэтому к Новому году ожидаются хорошие новости.

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