Россиянина пригласили на G20

Российский чиновник посетит энергетическую встречу G20 в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил в пятницу представитель Белого дома.

В прошлом месяце США уже приветствовали министра финансов России Антона Силуанова на встрече стран G20 в Северной Каролине.

Это стало первым личным присутствием чиновника подобного ранга на форуме со времен вторжения России в Украину в 2022 году.



Встреча министров G20 по вопросам энергетического достатка состоится с понедельника по среду с участием представителей США:

министра внутренних дел Дуга Бургума,

министра энергетики Криса Райта,

представителя Белого дома Джаррода Агена.

Белый дом не сразу сообщил, кто примет участие во встрече на следующей неделе от России.

Ожидается также присутствие представителей энергетической отрасли из Европы и Азии.

Дипломатический трек

Напомним, ранее Министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с российской делегацией. Они обсуждают урегулирование войны РФ против Украины. Встреча проходила на полях саммита G20.

Бессент продвигает 28-пунктный план мира президента Трампа по Украине.

Также сообщалось, что США изучают, могут ли Украина и Россия принять меры для деэскалации войны в течение зимы. И одновременно с этим возобновить переговоры по более широкому мирному соглашению.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что недели перед зимой предлагают окно для дипломатии. Хотя, по мнению президента, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на еще одну жестокую зиму для ослабления Украины.