Зеленский: видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать

Россия накапливает свои силы, однако Вооруженные силы Украины готовы к ответу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать. Будет ответ врагу, безусловно, и на очередные террористические обстрелы наших приграничных территорий - Сумской и Харьковской области", – заявил Зеленский.

По его словам, на основных оперативных направлениях продолжаются жестокие бои, в частности, в Донецкой и Луганской областях.

"Вражеские обстрелы и штурмы - круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается", - подчеркнул президент.