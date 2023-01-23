Зеленский: видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать
Россия накапливает свои силы, однако Вооруженные силы Украины готовы к ответу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы видим, какие силы накапливает Россия, и знаем, как отвечать. Будет ответ врагу, безусловно, и на очередные террористические обстрелы наших приграничных территорий - Сумской и Харьковской области", – заявил Зеленский.
По его словам, на основных оперативных направлениях продолжаются жестокие бои, в частности, в Донецкой и Луганской областях.
"Вражеские обстрелы и штурмы - круглосуточно. Но битва за Донбасс продолжается. Битва за юг продолжается", - подчеркнул президент.
Напомним, в украинской разведке рассказали, где будут проходить решающие бои. По словам представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, главное поле боя будет сосредотачиваться в двух областях.
Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".
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