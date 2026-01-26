Россия отправила первую в 2026 году партию СПГ в Китай, - Reuters

Согласно имеющейся информации, 25 декабря газовоз Buran был загружен СПГ на плавучем хранилище Saam вблизи российского порта Мурманск, который используется заводом Arctic LNG 2. После этого судно доставило груз в юго-западный регион Китая Гуанси, пройдя маршрут через Суэцкий канал.

Такой путь российские суда начали использовать из-за зимних ограничений на Северном морском пути вдоль арктического побережья РФ.

Проект Arctic LNG 2, 60% которого принадлежит компании Новатэк, планировался как один из крупнейших СПГ-заводов России с проектной мощностью 19,8 млн тонн в год. Впрочем, его перспективы значительно осложнили санкции США, введенные из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Производство на заводе стартовало в декабре 2023 года, однако регулярные поставки конечным потребителям начались только в августе 2024-го. Все они осуществлялись исключительно в Китай.

По данным LSEG, в 2024 году Arctic LNG 2 доставил 23 груза, или около 1,3 млн тонн СПГ, в том числе из хранилищ вблизи Мурманска и Камчатки. Единственным импортером газа из этого проекта остается терминал Beihai LNG.

Кроме того, в понедельник стало известно, что первый российский газовоз ледового класса Arc7 "Алексей Косыгин" прибыл в Arctic LNG 2 для загрузки. Такие суда имеют двойной корпус и усиленные винты, что позволяет им работать в условиях льда.