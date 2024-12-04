Россия отправила в Курскую область генерала из-за жалоб военных КНДР: детали от ГУР

Россия отправила на фронт в Курскую область генерала. Поводом стало то, что военные КНДР жалуются, что не доедают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Военных из состава 92-й и 94-й бригад спецназначения армии КНДР передают в оперативное подчинение подразделений российской армии, участвующих в боевых действиях в Курской области, в частности, 22-го мотострелкового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й ОДШБР.

Как говорят разведчики, на месте российский генерал распорядился выдать военнослужащим армии КНДР индивидуальные пайки из продовольственных запасов 11 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

"Решать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в курские поля генерал-майора Мевлютова - заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа", - рассказали в ГУР.

Ситуация в Курской области

На данный момент российские войска при поддержке солдат КНДР пытаются отбить ранее занятые позиции украинскими военными в Курской области. Россияне уже предприняли несколько попыток наступления. В частности, в середине ноября российские войска пошли на штурм в Курской области, но потерили сразу 17 единиц техники, подорвавшись на минах, установленных ВСУ.

При этом, несмотря на успешные контратаки ВСУ большинства штурмов, по данным Reuters на конец ноября, Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области.

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